В Іспанії вилучили хімречовини, що прямували до РФ, у тому числі для виробництва зброї

Іспанська поліція вилучила 13 тонн заборонених хімічних речовин, у тому числі можливих компонентів хімічної зброї, які прямували до Росії, незважаючи на санкції, накладені на Москву за її вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція заявила, що заарештувала чотирьох підозрюваних членів злочинного угруповання, яке, на їхню думку, намагалося обійти західні санкції, незаконно постачаючи хімічну продукцію в Росію через підставну компанію, керовану "громадянами російського походження".

"Під час розслідування було доведено, що в минулому за допомогою цієї компанії експортувалися хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями, деякі з яких є можливими компонентами для хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин", – йдеться у спільній заяві Національної поліції та податкової служби.

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У заяві не сказано, які саме хімічні речовини були вилучені під час останньої операції.

Хімікати були знайдені в контейнері в порту Барселони, а четверо підозрюваних були заарештовані в сусідніх селах Сант-Феліу-де-Гішольс, Серданьола-дель-Вальєс і Санта-Перпетуа-де-Могода. Їм висунуто звинувачення у тривалій контрабанді заборонених товарів.

За даними поліції, іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту до Росії хімічної продукції, що перебуває під міжнародними санкціями.

Вона мала дочірню компанію в Москві, яка в кінцевому підсумку отримувала хімікати, а також кілька підставних компаній у таких країнах, як Вірменія та Киргизстан, для маскування справжнього призначення товарів, які пізніше перенаправлялися до Росії.

Сполучені Штати і Велика Британія звинуватили Росію в порушенні міжнародної заборони на використання хімічної зброї на полі бою в Україні, а Лондон наклав санкції на війська, які, за його словами, були причетні до її застосування.

А у травні США в обґрунтуванні нових санкційних заходів проти Росії вказали, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину – хлорпікрин.