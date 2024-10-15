Власти Польши одобрили стратегию против нелегальной миграции: СМИ узнали новые детали

Польское правительство на заседании во вторник, 15 октября, одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

Об этом сообщило издание money.pl, которое ознакомилось с текстом непубличной стратегии, пишет "Европейская правда".

Документ под названием "Комплексная и ответственная миграционная стратегия Польши на 2025-2030 годы" имеет более 30 страниц и состоит из восьми разделов. В них рассматриваются такие вопросы, как право мигрантов на убежище, доступ к рынку труда и интеграция.

Стратегия, как пишет money.pl, предусматривает укрепление пограничной инфраструктуры и предоставление пограничникам и полиции возможностей "более эффективно противодействовать перемещению людей через территорию Польши". Для координации миграционной политики предлагается создать отдельный орган власти.

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Изменения, которые цитирует СМИ из стратегии, касаются визовой политики – она должна стать более избирательной, чтобы уменьшить количество въездов для иностранцев, и создание национальной программы возвращения иностранцев, чье присутствие в Польше было бы "неоправданным или нежелательным".

Что же касается иностранцев, которые все же попадают в Польшу, то стратегия предлагает определять их статус в зависимости от степени их интеграции. Интеграция будет обязательна и для иностранцев, которые получают убежище по гуманитарным соображениям.

Из текста, который приводит money.pl, подтверждается озвученное ранее премьером Польши Дональдом Туском положение о возможном приостановлении права на убежище в случае "угроз гибридных действий" и в отношении иностранца, "в отношении которого есть основания считать его угрозой для общества принимающего государства".

Дополнительно, пишет издание, Польша хочет существенно пересмотреть трудовую миграцию, усилив критерии для разрешения иностранцам приезжать для работы, и ужесточить требования для предоставления разрешений на обучение в польских вузах.

Отдельно уточняется, что для ряда стран, в частности Украины, условия трудоустройства иностранцев пока не меняются, но не исключен их пересмотр с 2025 года.

Будут также ужесточены требования для получения польского гражданства: будет введен "гражданский тест", потребуется знание польского языка. Пересмотрят и процедуры предоставления статуса репатрианта и "карты поляка", пишет money.pl.

Напомним, в Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.

После этого Туск настоял, что безопасность польской границы не будет предметом переговоров.