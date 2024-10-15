СМИ: ЕС подготовил ответ на тарифы, которые хочет ввести Трамп в случае победы

Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США и воплотит угрозу ввести тарифы на европейский импорт.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Подготовленные ЕС тарифы против американских товаров, по словам собеседников Bloomberg, не являются базовым сценарием действий в случае победы Трампа на президентских выборах в США.

Источники агентства говорят, что Евросоюз может пойти на принятие тарифов только в ответ на действия Белого дома, зато Брюссель отдает предпочтение поиску договоренностей с Трампом по сферам, которые представляют общий интерес – например, по Китаю.

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После прихода к власти в 2018 году экс-президент США неожиданно ввел тарифы на европейские сталь и алюминий. Тогда ЕС в ответ ввел пошлины против в частности мотоциклов Harley-Davidson и джинсов Levi Strauss & Co.

Во время нынешней президентской кампании Трамп предполагал, что в случае возвращения в Белый дом введет 10%-ные тарифы на продукцию из других стран, разве что в случае Китая ставка будет достигать 60-100%.

Летом в Брюсселе оценивали, что такие тарифы принесут Евросоюзу до 150 миллиардов евро убытков в год.

Недавно в Германии также подсчитали, что ее экспорт в США может упасть почти на 15%, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре.