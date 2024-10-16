Сибіга проінформував Блінкена про російські удари по енергосистемі України

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга зідзвонився із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та обговорив з ним російські удари по українській енергосистемі.

Про це Сибіга написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

За словами очільника українського МЗС, Сибіга говорив з Блінкеном, аби "підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство та скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій".

"Поінформував про російські удари по нашій енергосистемі та наші ключові військові та енергетичні потреби", – зазначив Сибіга.

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Раніше повідомляли, що ЄС планує збільшити потужність експорту електрики в Україну, що є частиною плану "пом’якшення" проходження зими в умовах російських обстрілів енергосистеми.

Напередодні Енергетичне співтовариство, яке об’єднує держави Євросоюзу та їхніх сусідів, заявило, що проблеми із сертифікацією "Укренерго" як незалежного оператора не вплинуть на можливість України імпортувати електроенергію взимку.