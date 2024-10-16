Прем’єр Словаччини очікує, що війна в Україні скоро закінчиться

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед самітом ЄС висловив думку, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє словацька інформагенція TASR.

"Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока", – сказав Фіцо, зазначивши, що він очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися, "оскільки несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО ".

На його думку, це запрошення не буде "безкоштовним".

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Прем'єр побажав Україні справедливого миру, але запитав, чи можливо його досягти за нинішніх умов.

Він підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України і що він підтримає будь-який мирний план, запропонований для врегулювання конфлікту. Крім того, він заявив, що мирні переговори також будуть на порядку денному його майбутнього візиту до Китаю.

Водночас Фіцо заявив, що він завжди прагнув до збалансованих відносин з Росією. На його думку, слід визнати, що росіяни не підуть з Криму та інших територій, таких як Донецька і Луганська області. На його думку, росіяни захоплюють все більше і більше територій, і конфлікт не має військового вирішення.

Прем'єр повідомив, що Словаччина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, додавши, що найбільш необхідною підтримкою є постачання електроенергії.

Він очікує від України співпраці у питанні імпорту нафти і газу до Словаччини. "Я відмовляюся імпортувати нафту звідкись з Адріатики", – зазначив він, пояснивши, що в такому випадку зростуть тарифи.

"Наш обов'язок – забезпечити, щоб транзит через Словаччину продовжувався, щоб транзит через Україну продовжувався, хай то нафта чи газ", – зауважив він.

Нещодавно Роберт Фіцо заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Також Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.