Премьер Словакии ожидает, что война в Украине скоро закончится

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед саммитом ЕС выразил мнение, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает словацкое информагентство TASR.

"Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока", – сказал Фицо, отметив, что он ожидает, что заседание Европейского совета укажет, когда это может произойти, "поскольку неожиданно поднимается тема приглашения Украины в НАТО".

По его мнению, это приглашение не будет "бесплатным".

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Премьер пожелал Украине справедливого мира, но спросил, возможно ли его достичь в нынешних условиях.

Он подтвердил, что его правительство поддерживает территориальную целостность Украины, и что он поддержит любой мирный план, предложенный для урегулирования конфликта.

Кроме того, он заявил, что мирные переговоры также будут на повестке дня его предстоящего визита в Китай.

В то же время Фицо заявил, что он всегда стремился к сбалансированным отношениям с Россией. По его мнению, следует признать, что россияне не уйдут из Крыма и других территорий, таких как Донецкая и Луганская области. По его мнению, россияне захватывают все больше и больше территорий, и конфликт не имеет военного решения.

Премьер сообщил, что Словакия продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, добавив, что самой необходимой поддержкой является поставка электроэнергии.

Он ожидает от Украины сотрудничества в вопросе импорта нефти и газа в Словакию. "Я отказываюсь импортировать нефть откуда-то из Адриатики", – отметил он, пояснив, что в таком случае вырастут тарифы.

"Наша обязанность – обеспечить, чтобы транзит через Словакию продолжался, чтобы транзит через Украину продолжался, будь то нефть или газ", – отметил он.

Недавно Роберт Фицо заявил, что он как глава правительства никогда не согласится на вступление Украины в НАТО.

Также Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.