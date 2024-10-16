Прем'єру Словенії загрожує кримінальна справа за "втручання у справи поліції"

Словенська поліція подала кримінальну скаргу на прем'єр-міністра Роберта Голоба за звинуваченням у "втручанні у справи поліції".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Скарга, подана до Спеціалізованої прокуратури країни, ґрунтується на заявах колишньої міністерки внутрішніх справ Татьяни Бобнар і колишнього тимчасового виконувача обов'язків начальника поліції Боштьяна Ліндава про неправомірний політичний тиск з боку Голоба на МВС і поліцію.

Хоча точний характер злочину, про який йдеться у кримінальній заяві, не був оприлюднений, Голоб був звинувачений у "скоєнні корупційного злочину".

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У середу вранці Голоб відкинув ці звинувачення і сказав, що вважає "дивним" той факт, що поліція подала на нього заяву.

"Насправді йдеться не про втручання в роботу поліції, а про політичну боротьбу, яку Татьяна Бобнар веде з моменту своєї відставки два роки тому", – сказав Голоб.

"Це слово проти слова двох політиків, і мені дуже дивно, що ми сьогодні говоримо про те, що з цього приводу подано заяву в поліцію", – додав він.

"Я сам вірю в верховенство права і тому буду відповідати на всі звинувачення і відкидати їх у правовому полі", – сказав прем'єр.

Бобнар, яка зараз працює радником президента Словенії, подала у відставку з посади міністра внутрішніх справ у грудні 2022 року через сварку, в якій вона звинуватила Голоба у політичному тиску на неї з метою вплинути на кадрові рішення в поліції, пов'язані з його відмовою продовжити термін перебування Ліндава на посаді начальника поліції.

Порушення кримінальної справи стало результатом дворічного розслідування, яке проводилося поліцією за заявами Бобнар. Тепер Спеціалізована прокуратура може подати пряме обвинувачення, вимагати судового розслідування, в ході якого будуть шукати додаткові докази, або відхилити скаргу.

Нагадаємо, затримання двох імовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді 2022 року стало предметом звинувачень на адресу прем'єр-міністра Роберта Голоба у втручанні в роботу правоохоронних органів.

Голоба звинувачували у тому, що він втрутився в питання про дату затримання підозрюваних у шпигунстві. Стверджують, що початкова дата була запланована на наступний день після важливого референдуму, і Голоб нібито не хотів, щоб ця справа затьмарила успіх уряду.