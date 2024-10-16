Премьеру Словении грозит уголовное дело за "вмешательство в дела полиции"

Словенская полиция подала уголовную жалобу на премьер-министра Роберта Голоба по обвинению во "вмешательстве в дела полиции".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Жалоба, поданная в Специализированную прокуратуру страны, основывается на заявлениях бывшего министра внутренних дел Татьяны Бобнар и бывшего временно исполняющего обязанности начальника полиции Боштьяна Линдава о неправомерном политическом давлении со стороны Голоба на МВД и полицию.

Хотя точный характер преступления, о котором говорится в уголовном заявлении, не был обнародован, Голоб был обвинен в "совершении коррупционного преступления".

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В среду утром Голоб отверг эти обвинения и сказал, что считает "странным" тот факт, что полиция подала на него заявление.

"На самом деле речь идет не о вмешательстве в работу полиции, а о политической борьбе, которую Татьяна Бобнар ведет с момента своей отставки два года назад", – сказал Голоб.

"Это слово против слова двух политиков, и мне очень странно, что мы сегодня говорим о том, что по этому поводу подано заявление в полицию", – добавил он.

"Я сам верю в верховенство права и поэтому буду отвечать на все обвинения и отвергать их в правовом поле", – сказал премьер.

Бобнар, которая сейчас работает советником президента Словении, подала в отставку с поста министра внутренних дел в декабре 2022 года из-за ссоры, в которой она обвинила Голоба в политическом давлении на нее с целью повлиять на кадровые решения в полиции, связанные с его отказом продлить срок пребывания Линдава в должности начальника полиции.

Возбуждение уголовного дела стало результатом двухлетнего расследования, которое проводилось полицией по заявлениям Бобнар. Теперь Специализированная прокуратура может подать прямое обвинение, требовать судебного расследования, в ходе которого будут искать дополнительные доказательства, или отклонить жалобу.

Напомним, задержание двух предполагаемых российских шпионов в Словении в ноябре 2022 года стало предметом обвинений в адрес премьер-министра Роберта Голоба во вмешательстве в работу правоохранительных органов.

Голоба обвиняли в том, что он вмешался в вопрос о дате задержания подозреваемых в шпионаже. Утверждают, что первоначальная дата была запланирована на следующий день после важного референдума, и Голоб якобы не хотел, чтобы это дело омрачило успех правительства.