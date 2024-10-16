НАТО не может подтвердить участие военных КНДР в войне РФ против Украины
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.
Об этом он сказал накануне министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Я не могу подтвердить эти сообщения", – сказал Рютте, отвечая на вопрос о привлечении военных КНДР к боевым действиям РФ против Украины.
В то же время он отметил, что такие сообщения вызывают беспокойство.
"То, что мы точно знаем так это то, что Северная Корея помогает подпитывать военные усилия РФ против Украины. Мы решительно осуждаем углубление военного сотрудничества между РФ и Северной Кореей. Но на этой стадии мы не можем подтвердить сообщения, о которых вы упомянули", – заявил генсек.
Ранее Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.
Перед этим президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.
Северная Корея, как известно, поставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, хотя эти страны пытаются заявлять, что это неправда.
Недавно газета The Times сообщила, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.