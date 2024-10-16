НАТО не может подтвердить участие военных КНДР в войне РФ против Украины

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

Об этом он сказал накануне министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я не могу подтвердить эти сообщения", – сказал Рютте, отвечая на вопрос о привлечении военных КНДР к боевым действиям РФ против Украины.

В то же время он отметил, что такие сообщения вызывают беспокойство.

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"То, что мы точно знаем так это то, что Северная Корея помогает подпитывать военные усилия РФ против Украины. Мы решительно осуждаем углубление военного сотрудничества между РФ и Северной Кореей. Но на этой стадии мы не можем подтвердить сообщения, о которых вы упомянули", – заявил генсек.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

Перед этим президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.

Северная Корея, как известно, поставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, хотя эти страны пытаются заявлять, что это неправда.

Недавно газета The Times сообщила, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.