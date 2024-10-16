Нідерланди обговорюють депортацію до Руанди мігрантів, яким відмовили в притулку

Уряд Нідерландів розглядає можливість відправки шукачів притулку до Уганди, якщо їхні прохання про надання притулку були відхилені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Нідерландська міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Рейнетт Клевер у середу, 16 жовтня, після робочого візиту до Руанди заявила про ідею відправлення до цієї країни шукачів притулку, чиї заявки в Нідерландах відхилили.

Вона додала, що цю пропозицію ще має розглянути міністерка у справах притулку Маржолейн Фабер.

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"Зрештою, ми хочемо зупинити міграцію. Для Кабінету міністрів важливо, щоб шукачі притулку, яким було відмовлено, повернулися до своєї країни походження. І це іноді може бути каменем спотикання", – додала Клевер.

За інформацією NOS, пропозицію у самій Руанді підтримують, але йдеться лише про шукачів притулку із самої Руанди або сусідніх країн. Крім того, вона отримуватиме гроші від Нідерландів за прийняття мігрантів.

Водночас країни не проводили офіційних переговорів з цією метою, тому конкретних умов такого механізму наразі не відомо.

У Нідерландах дискутують про те, чи буде уряд оголошувати національну кризу притулку, що дозволить йому впроваджувати необхідні заходи без схвалення парламенту.

Така можливість передбачена в коаліційній угоді чотирьох партій, серед яких і Партія свободи. Але опозиція критикує такий крок і стверджує, що він підриває демократію.

Раніше уряд Нідерландів звернувся до ЄС з проханням про відмову від міграційних правил спільноти, щоб мати змогу обмежити небажані прибуття шукачів притулку.