У Нідерландах хочуть нагадувати мігрантам, що їх прагнуть якнайшвидше відправити назад

Міністерка у справах притулку Нідерландів Марджолін Фабер хоче розмістити в центрах для шукачів притулку попереджувальні знаки, де б вказувалось, що влада працює над відправленням мігрантів у країни походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

Пропозиція про попереджувальний знак спала на думку Фабер тоді, коли відвідала центр утримання шукачів притулку в Данії. За її словами, там нібито висіла табличка з попередженням, що шукачів притулку прагнуть відправити додому.

Нідерландська міністерка також назвала Данію "джерелом натхнення" у питанні стримування міграції: країна отримує значно менше прохань про надання притулку – частково тому, що надає лише тимчасові дозволи на проживання терміном до двох років.

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Джерела RTL Nieuws, однак, кажуть, що після додаткової перевірки ніякої таблички у центрі утримання мігрантів у Данії не знайшли. Але Фабер від ідеї не відступилась і все одно прагне розмістити попередження в центрах для шукачів притулку в Нідерландах.

Фабер представляє ультраправу нідерландську Партію свободи, яка перемогла на дострокових парламентських виборах у листопаді 2023 року та виступає за максимальне обмеження міграції.

Ще з минулого тижня у Нідерландах дискутують про те, чи буде уряд оголошувати національну кризу притулку, що дозволить йому впроваджувати необхідні заходи без схвалення парламенту.

Така можливість передбачена в коаліційній угоді чотирьох партій, серед яких і Партія свободи. Але опозиція критикує такий крок і стверджує, що він підриває демократію.

Раніше уряд Нідерландів звернувся до ЄС з проханням про відмову від міграційних правил спільноти, щоб мати змогу обмежити небажані прибуття шукачів притулку.