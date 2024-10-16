Нидерланды обсуждают депортацию в Руанду мигрантов, которым отказали в убежище

Правительство Нидерландов рассматривает возможность отправки искателей убежища в Уганду, если их просьбы о предоставлении убежища были отклонены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Нидерландский министр внешней торговли и развития Рейнетт Клевер в среду, 16 октября, после рабочего визита в Руанду заявила об идее отправки в эту страну искателей убежища, чьи заявки в Нидерландах отклонили.

Она добавила, что это предложение еще должен рассмотреть министр по делам убежища Маржолейн Фабер.

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"В конце концов, мы хотим остановить миграцию. Для Кабинета министров важно, чтобы искатели убежища, которым было отказано, вернулись в свою страну происхождения. И это иногда может быть камнем преткновения", – добавила Клевер.

По информации NOS, предложение в самой Руанде поддерживают, но речь идет только о искателях убежища из самой Руанды или соседних стран. Кроме того, она будет получать деньги от Нидерландов за принятие мигрантов.

В то же время страны не проводили официальных переговоров с этой целью, поэтому конкретных условий такого механизма пока не известно.

В Нидерландах дискутируют о том, будет ли правительство объявлять национальный кризис убежища, что позволит ему внедрять необходимые меры без одобрения парламента.

Такая возможность предусмотрена в коалиционном соглашении четырех партий, среди которых и Партия свободы. Но оппозиция критикует такой шаг и утверждает, что он подрывает демократию.

Ранее правительство Нидерландов обратилось к ЕС с просьбой об отказе от миграционных правил сообщества, чтобы иметь возможность ограничить нежелательные прибытия искателей убежища.