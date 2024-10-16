Нидерланды обсуждают депортацию в Руанду мигрантов, которым отказали в убежище
Правительство Нидерландов рассматривает возможность отправки искателей убежища в Уганду, если их просьбы о предоставлении убежища были отклонены.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Нидерландский министр внешней торговли и развития Рейнетт Клевер в среду, 16 октября, после рабочего визита в Руанду заявила об идее отправки в эту страну искателей убежища, чьи заявки в Нидерландах отклонили.
Она добавила, что это предложение еще должен рассмотреть министр по делам убежища Маржолейн Фабер.
"В конце концов, мы хотим остановить миграцию. Для Кабинета министров важно, чтобы искатели убежища, которым было отказано, вернулись в свою страну происхождения. И это иногда может быть камнем преткновения", – добавила Клевер.
По информации NOS, предложение в самой Руанде поддерживают, но речь идет только о искателях убежища из самой Руанды или соседних стран. Кроме того, она будет получать деньги от Нидерландов за принятие мигрантов.
В то же время страны не проводили официальных переговоров с этой целью, поэтому конкретных условий такого механизма пока не известно.
В Нидерландах дискутируют о том, будет ли правительство объявлять национальный кризис убежища, что позволит ему внедрять необходимые меры без одобрения парламента.
Такая возможность предусмотрена в коалиционном соглашении четырех партий, среди которых и Партия свободы. Но оппозиция критикует такой шаг и утверждает, что он подрывает демократию.
Ранее правительство Нидерландов обратилось к ЕС с просьбой об отказе от миграционных правил сообщества, чтобы иметь возможность ограничить нежелательные прибытия искателей убежища.