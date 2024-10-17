Дуда та генсек НАТО обговорили допомогу Україні

Польський президент Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої йшлося, зокрема, й про допомогу Україні та політику Альянсу щодо Росії.

Про це в X (Twitter) повідомила канцелярія президента Польщі, передає "Європейська правда".

Дуда ще раз привітав Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО. Вони обговорили пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу.

"Під час розмови обговорювалися, зокрема, пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу, політики стосовно Росії, а також залучення НАТО до підтримки України",– розповіли у канцелярії польського президента.

Реклама:

Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в країні незабаром відкриють базу протиракетної оборони, та висловив сподівання, що вона буде збивати й російські ракети, які летять у бік Польщі.

Ця база протиракетної оборони США в Редзіковому введена в експлуатацію НАТО у липні 2024 року. Вона є частиною великого протиракетного щита НАТО і призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет. Вона має винятково оборонний характер та має приблизно 200 військових.

А напередодні Рютте заявив, що був ознайомлений зі змістом "плану перемоги", який Володимир Зеленський представив у Верховній Раді, та обговорює його із союзниками в Альянсі.