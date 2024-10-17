Дуда и генсек НАТО обсудили помощь Украине

Польский президент Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого речь шла, в частности, и о помощи Украине и политике Альянса в отношении России.

Об этом в X (Twitter) сообщила канцелярия президента Польши, передает "Европейская правда".

Дуда еще раз поздравил Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО. Они обсудили приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса.

"Во время разговора обсуждались, в частности, приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса, политики в отношении России, а также привлечение НАТО к поддержке Украины", – рассказали в канцелярии польского президента.

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Недавно глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране вскоре откроют базу противоракетной обороны, и выразил надежду, что она будет сбивать и российские ракеты, которые летят в сторону Польши.

Эта база противоракетной обороны США в Редзиковом введена в эксплуатацию НАТО в июле 2024 года. Она является частью большого противоракетного щита НАТО и предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Она имеет исключительно оборонительный характер и имеет примерно 200 военных.

А накануне Рютте заявил, что был ознакомлен с содержанием "плана победы", который Владимир Зеленский представил в Верховной Раде, и обсуждает его с союзниками в Альянсе.