Трамп отказался опровергнуть ложь, что мигранты едят домашних животных

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в среду повторил свое ложное утверждение о том, что мигранты с Гаити в штате Огайо якобы едят домашних животных своих соседей.

Об этом Трамп сказал во время мероприятия в Майами, отвечая на вопросы латиноамериканской аудитории, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос одного из присутствующих, действительно ли он верит в истории о поедании домашних животных в городе Спрингфилд, Трамп настоял на том, что он лишь "говорит то, о чем сообщают".

"Все, что я делаю – это сообщаю", – сказал Трамп. Он не поделился своими источниками, кроме как назвав их "газеты".

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Бывший президент также – без всяких доказательств – заявил, что община мигрантов "ест и другие вещи, которые им не следует есть".

Трамп имел в виду свои комментарии о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде, штат Огайо, воруют домашних животных или едят диких животных в парках. Местные власти отвергли это как неправду.

Город получил угрозы взрывов после того, как Трамп повторил свои лживые обвинения в отношении гаитян.

Напомним, в сентябре избранный Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс фактически признал, что распространяемая республиканцами история о якобы поедании домашних животных мигрантами с Гаити в Огайо не является правдой.

Сенаторы-республиканцы в частных разговорах отмежевались от утверждений экс-президента о том, что в городе Спрингфилд мигранты из Гаити "едят котов и собак".