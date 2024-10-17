Швейцарія передасть Україні три машини для розмінування

Швейцарія вирішила поставити Україні три машини для розмінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Blick.

Про фінансування цих машин, які виробляє швейцарська компанія Global Clearance Solutions, оголосила федеральна президентка Віола Амгерд у Лозанні в четвер.

"Ми сповнені рішучості продовжувати робити свій внесок", – сказала вона на початку конференції з розмінування на підтримку України.

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"Це дозволить проводити ефективні, безпечні та незалежні операції з розмінування в майбутньому", – підкреслила президентка, виступаючи перед прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та представниками десятків інших країн.

Пристрої виготовляє компанія Global Clearance Solutions (GCS), що базується у Швіці. Компанія співпрацює з ООН та кількома неурядовими організаціями, такими як Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD).

Вона очікує, що до 2025 року в Україні буде розгорнуто близько 100 її машин. Швейцарія виділила 100 млн швейцарських франків на розмінування в Україні до 2027 року.

У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 млн швейцарських франків (118 млн доларів), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.

Швейцарія також підтримує програму допомоги постраждалим від мін і малим фермерським господарствам, які не можуть обробляти свої поля.

На початку жовтня Литва та Швеція погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб України у сфері розмінування.