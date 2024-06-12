Слідча комісія Сейму викликає дати свідчення колишнього генпрокурора і міністра юстиції Польщі

Слідча комісія Сейму Польщі щодо скандалу зі шпигунською програмою Pegasus викликала на засідання колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнева Зьобро.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Очільниця комісії Магдалена Срока оголосила, що Зьобро запросили для свідчень 1 липня на 10 годину ранку.

"Ми завершуємо з’ясовувати історію щодо закупівлі програмного забезпечення Pegasus, у зв’язку з чим вирішили викликати Зьобро на засідання комісії 1 липня", – повідомила вона.

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Павел Сліз з "Третього шляху" зазначив, що якщо Зьобро не може з’явитися через стан здоров’я, то має повідомити про це і надати підтверджуючі документи.

Ще один депутат, Томаш Трела, заявив, що сподівається на присутність Зьобро, тому що перед виборчою кампанією він був публічно активним.

Нагадаємо, взимку стало відомо, що у Зьобро виявили рак.

Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо низки подій того періоду. Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).

У березні до Зьобро приходили з обшуками у зв’язку з розслідуванням можливих зловживань у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, який підпорядковується Міністерству юстиції.