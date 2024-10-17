Бывшего министра юстиции и генпрокурора Польши обвиняют в манипуляции состоянием здоровья
Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро пришел давать показания в прокуратуру на следующий же день после того, как не явился в следственную комиссию Сейма, ссылаясь на состояние здоровья.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале RMF24.
Во вторник Зебро, у которого прошлой зимой подтвердили онкозаболевание, пришел давать показания в прокуратуру по делу, где он выступает пострадавшей стороной – о проведении обысков в его доме. В окружной прокуратуре города Серадз сообщили, что Зебро дал показания 15 октября.
В предыдущий день, 14 октября, Зебро не явился для дачи показаний перед следственной комиссией Сейма по скандалу с Pegasus, куда его уже неоднократно приглашают. Глава комиссии Магдалена Срока напомнила, что ранее экспертное заключение показало, что Зебро по состоянию здоровья может быть вызван для дачи показаний.
"Если его обстоятельства со здоровьем после того заключения изменились – на такие ситуации есть прописанная процедура. Как бывший министр юстиции, Зебро должен прекрасно знать, что он должен был бы подать соответствующие справки", – заявила депутат.
В тот день, 14 октября, Зебро опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором набросился с обвинениями на Дональда Туска в том, что представители партии власти "врут о том, что он придумал болезнь, чтобы прятаться от следственной комиссии", и добавил фото из больницы.
На заседаниях спецкомитета по Pegasus уже заслушали бывшего вице-премьера, председателя "ПиС" Ярослава Качиньского, бывшего заместителя министра юстиции из "Суверенной Польши" Михала Воса и еще нескольких должностных лиц Министерства юстиции.
Напомним, следственный спецкомитет расследует законность и масштабы использования в Польше шпионского программного обеспечения Pegasus правительственными структурами в период с ноября 2015 по ноябрь 2023 годов – время пребывания у власти партии "Право и справедливость". Также комитет определяет, кто ответственен за приобретение Польшей Pegasus и подобных инструментов.