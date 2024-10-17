Бывшего министра юстиции и генпрокурора Польши обвиняют в манипуляции состоянием здоровья

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро пришел давать показания в прокуратуру на следующий же день после того, как не явился в следственную комиссию Сейма, ссылаясь на состояние здоровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале RMF24.

Во вторник Зебро, у которого прошлой зимой подтвердили онкозаболевание, пришел давать показания в прокуратуру по делу, где он выступает пострадавшей стороной – о проведении обысков в его доме. В окружной прокуратуре города Серадз сообщили, что Зебро дал показания 15 октября.

В предыдущий день, 14 октября, Зебро не явился для дачи показаний перед следственной комиссией Сейма по скандалу с Pegasus, куда его уже неоднократно приглашают. Глава комиссии Магдалена Срока напомнила, что ранее экспертное заключение показало, что Зебро по состоянию здоровья может быть вызван для дачи показаний.

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"Если его обстоятельства со здоровьем после того заключения изменились – на такие ситуации есть прописанная процедура. Как бывший министр юстиции, Зебро должен прекрасно знать, что он должен был бы подать соответствующие справки", – заявила депутат.

В тот день, 14 октября, Зебро опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором набросился с обвинениями на Дональда Туска в том, что представители партии власти "врут о том, что он придумал болезнь, чтобы прятаться от следственной комиссии", и добавил фото из больницы.

На заседаниях спецкомитета по Pegasus уже заслушали бывшего вице-премьера, председателя "ПиС" Ярослава Качиньского, бывшего заместителя министра юстиции из "Суверенной Польши" Михала Воса и еще нескольких должностных лиц Министерства юстиции.

Напомним, следственный спецкомитет расследует законность и масштабы использования в Польше шпионского программного обеспечения Pegasus правительственными структурами в период с ноября 2015 по ноябрь 2023 годов – время пребывания у власти партии "Право и справедливость". Также комитет определяет, кто ответственен за приобретение Польшей Pegasus и подобных инструментов.