У Бельгії продовжили коаліційні переговори, які тривають з липня

Король Бельгії Філіп у четвер, 17 жовтня, вчергове продовжив мандат лідера фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барта де Вевера на проведення переговорів з формування урядової федеральної коаліції.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив Королівський двір Бельгії.

Бельгійський король прийняв де Вевера в четвер у своїй резиденції в Брюсселі, йдеться в повідомленні, та заслухав його звіт про формування уряду.

"Король попросив його продовжити роботу, щоб завершити завдання (з формування уряду. – Ред.) в розумні терміни. Де Вевер представить новий звіт королю 4 листопада", – додали в бельгійському королівському дворі.

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Це була друга зустріч лідера фламандських націоналістів з Філіпом після того, як він повторно отримав мандат на початку вересня – у серпні він його повернув через розбіжності під час переговорів.

Відтоді переговори просувались повільно, зокрема через підготовку до місцевих виборів у Бельгії.

Із середини липня голова N-VA вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та лівоцентристського Forward ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є покликанням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій, що беруть участь у переговорах.

Переговори почались після того, як король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.