В Бельгии продолжили коалиционные переговоры, продолжающиеся с июля

Король Бельгии Филипп в четверг, 17 октября, в очередной раз продлил мандат лидера фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барта де Вевера на проведение переговоров по формированию правительственной федеральной коалиции.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил Королевский двор Бельгии.

Бельгийский король принял де Вевера в четверг в своей резиденции в Брюсселе, говорится в сообщении, и заслушал его отчет о формировании правительства.

"Король попросил его продолжить работу, чтобы завершить задачу (по формированию правительства. – Ред.) в разумные сроки. Де Вевер представит новый отчет королю 4 ноября", – добавили в бельгийском королевском дворе.

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Это была вторая встреча лидера фламандских националистов с Филиппом после того, как он повторно получил мандат в начале сентября – в августе он его вернул из-за разногласий во время переговоров.

С тех пор переговоры продвигались медленно, в частности из-за подготовки к местным выборам в Бельгии.

С середины июля глава N-VA вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и левоцентристского Forward ("Вперед").

Такую коалицию называют "аризонской", что является отсылкой к флагу американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, жёлтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий, участвующих в переговорах.

Переговоры начались после того, как король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с должности после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.