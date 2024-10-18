У Польщі зробили крок до легалізації партнерств для одностатевих пар

Уряд Польщі у п’ятницю, 18 жовтня, представив законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить ЛГБТ-парам узаконити свої відносини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Польська міністерка з питань рівності Катажина Котула на пресконференції назвала "історичним днем" представлення законопроєкту про цивільні партнерства.

"Наші виборці очікують, що ми запровадимо ці зміни у сфері прав людини. Я вважаю, що це абсолютно розумне рішення... яке може забезпечити відчуття безпеки для багатьох людей, які живуть у неформальних стосунках", – додала вона.

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Згідно із законопроєктом, пари, які мають цивільне партнерство, отримають право на спадщину і медичну інформацію про своїх партнерів. Однак вони не зможуть усиновлювати дітей.

Останнє положення стало поступкою, покликаною забезпечити підтримку консервативної Польської селянської партії – однієї з партій урядової коаліції Польщі. Саме через відсутність голосів її депутатів у липні в Сеймі провалилось голосування за пом’якшення обмежень на аборти.

Для того, щоб закон про цивільні партнерства набув чинності, він має бути схвалений парламентом і підписаний президентом Польщі Анджеєм Дудою, вихідцем з правої партії "Право і справедливість". Його повноваження закінчуються наступного року.

У 2023 році повідомлялось, що Польща посідає останнє місце в ЄС щодо забезпечення прав ЛГБТІ, поступаючись Румунії та Болгарії.