В Польше сделали шаг к легализации партнерств для однополых пар

Правительство Польши в пятницу, 18 октября, представило законопроект о гражданских партнерствах, который позволит ЛГБТ-парам узаконить свои отношения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Польский министр по вопросам равенства Катажина Котула на пресс-конференции назвала "историческим днем" представление законопроекта о гражданских партнерствах.

"Наши избиратели ожидают, что мы введем эти изменения в сфере прав человека. Я считаю, что это абсолютно разумное решение... которое может обеспечить ощущение безопасности для многих людей, которые живут в неформальных отношениях", – добавила она.

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Согласно законопроекту, пары, имеющие гражданское партнерство, получат право на наследство и медицинскую информацию о своих партнерах. Однако они не смогут усыновлять детей.

Последнее положение стало уступкой, призванной обеспечить поддержку консервативной Польской селянской партии – одной из партий правительственной коалиции Польши. Именно из-за отсутствия голосов ее депутатов в июле в Сейме провалилось голосование за смягчение ограничений на аборты.

Для того чтобы закон о гражданских партнерствах вступил в силу, он должен быть одобрен парламентом и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, выходцем из правой партии "Право и справедливость". Его полномочия заканчиваются в следующем году.

В 2023 году сообщалось, что Польша занимает последнее место в ЕС по обеспечению прав ЛГБТ, уступая Румынии и Болгарии.