"Пора проснуться": Сибига призвал Запад отреагировать на вовлечение военных КНДР в войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что возможное предоставление Северной Кореей России своих военных для войны против Украины требует серьезной реакции Запада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

Сибига отметил, что на стороне России могут начать воевать регулярные военные КНДР, не завербованные добровольцы.

North Korea is aiding Russian aggression against Ukraine with weapons and personnel. Not mercenaries. Regular units, which Moscow plans to use as cannon fodder. The Euro-Atlantic community must wake up to the fact that DPRK invades Europe alongside Russia and act without delay. Реклама: October 18, 2024

"Евроатлантическое сообщество должно проснуться и осознать, что КНДР уже вторгается в Европу рядом с Россией, и действовать безотлагательно. Россия осуществила серьезную эскалацию агрессии, привлекая КНДР на уровне стороны в войне. Требуем немедленной и сильной реакции евроатлантического сообщества и всего мира", – заявил Андрей Сибига.

Он продолжает, что лучшим ответом была бы полная поддержка предложенного Украиной "плана победы".

"Россия расширяет войну. В ответ партнеры должны усилить военную поддержку Украины. Снять ограничения на дальнобойные удары. Начать перехватывать российские ракеты и дроны над Украиной. Дать приглашение в НАТО. Усилить инвестиции в ОПК Украины. Действуйте!", – призвал Сибига.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь к участию в войне с ноября.

США выразили обеспокоенность сизвестиями о том, что северокорейских военных могут привлечь к войне против Украины на стороне России.

Генсек НАТО Марк Рютте 16 октября говорил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.