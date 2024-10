"Пора проснуться": Сибига призвал Запад отреагировать на вовлечение военных КНДР в войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что возможное предоставление Северной Кореей России своих военных для войны против Украины требует серьезной реакции Запада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

Сибига отметил, что на стороне России могут начать воевать регулярные военные КНДР, не завербованные добровольцы.

North Korea is aiding Russian aggression against Ukraine with weapons and personnel. Not mercenaries. Regular units, which Moscow plans to use as cannon fodder. The Euro-Atlantic community must wake up to the fact that DPRK invades Europe alongside Russia and act without delay.

