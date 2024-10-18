В уряді Італії захищають відправлення мігрантів до Албанії після блокування судом

Італійські високопосадовці заявили, що будуть шукати шляхів для подолання рішення суду Рима, яке зобов’язує повернути висланих до Албанії в межах двосторонньої угоди шукачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, яка нині перебуває з візитом у Бейруті, оголосила про скликання засідання уряду на наступний понеділок, 21 жовтня.

"Я скликала засідання уряду, щоб затвердити правила для подолання цієї перешкоди, тому що я вважаю, що не судова влада повинна визначати, які країни є безпечними, а уряд", – додала вона.

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Глава італійського МВС Маттео П’янтедозі на окремій пресконференції в п’ятницю додав, що "глибоко поважає" судову владу, "але ми продовжимо нашу боротьбу в межах судових механізмів: ми оскаржуватимемо рішення до найвищих інстанцій".

Нагадаємо, суд Рима постановив повернути до Італії 12 мігрантів, висланих до Албанії, констатувавши, що їхні країни походження є небезпечними й унеможливлюють відправлення за кордон.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.