Власти Италии защищают отправку мигрантов в Албанию после блокировки судом

Итальянские чиновники заявили, что будут искать пути для преодоления решения суда Рима, которое обязывает вернуть высланных в Албанию в рамках двустороннего соглашения искателей убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Итальянский премьер Джорджия Мелони, которая сейчас находится с визитом в Бейруте, объявила о созыве заседания правительства на следующий понедельник, 21 октября.

"Я созвала заседание правительства, чтобы утвердить правила для преодоления этого препятствия, потому что я считаю, что не судебная власть должна определять, какие страны являются безопасными, а правительство", – добавила она.

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Глава итальянского МВД Маттео Пьянтедози на отдельной пресс-конференции в пятницу добавил, что "глубоко уважает" судебную власть, "но мы продолжим нашу борьбу в рамках судебных механизмов: мы будем обжаловать решение в высших инстанциях".

Напомним, суд Рима постановил вернуть в Италию 12 мигрантов, высланных в Албанию, констатировав, что их страны происхождения являются опасными и делают невозможным отправку за границу.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.