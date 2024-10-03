Депутат партії Шольца: Ми дозволили заманити себе в пастку "АдН" і Вагенкнехт

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Рот критикує політику своєї партії щодо України, заявивши, що політсила не змогла донести, чому військова підтримка є такою важливою.

Його заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Рот зазначив, що СДПН і він зокрема не змогли пояснити, чому Україна потребує військової допомоги.

"Ми дозволили заманити себе в пастку "АдН" і Сари Вагенкнехт. Вони та їхні націоналістично-популістські рухи захопили концепцію миру", – сказав депутат.

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За його словами, коли "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) і "Альтернатива для Німеччини" говорять про мир, вони мають на увазі, що Україна повинна підкоритися Росії.

Водночас Рот підкреслив, що поставки зброї не є самоціллю, а мають допомогти Україні сісти за стіл переговорів з позиції сили.

"Надзвичайно емоційні суперечки створили небезпечний вакуум, в якому прихильників України дискредитують як підбурювачів війни", – додав він.

Вагенкнехт, яку у медіа називають "подругою Путіна" за прокремлівську позицію, запропонувала проросійський "мирний план" для України.

Зокрема, вона висунула ідею запропонувати Владіміру Путіну, що Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Варто зазначити, що на останніх місцевих виборах у Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі партія Вагенкнехт здобула значні позиції та відіграватиме важливу роль у формуванні коаліцій.

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його Християнсько-демократичним союзом, Соціал-демократичною партією та "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW) можлива після місцевих виборів.

Натомість десятки політиків ХДС – проти альянсу з партією Вагенкнехт.