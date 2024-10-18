Консерваторы в Саксонии поддержали переговоры о коалиции с "подругой Путина"

Исполнительный комитет Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Саксония поддержал проведение переговоров о создании коалиционного правительства с ультралевым "Союзом Сары Вагенкнехт" (ССВ), известным скептической позицией по отношению к Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Лидер ХДС в Саксонии и региональный премьер Михаэль Кречмер заявил, что его партия, которая получила больше всего голосов на последних земельных выборах в сентябре, стремится к "стабильному правительственному большинству".

"Мы войдем в коалицию только тогда, когда будем твердо убеждены, что она будет служить государству. Компромиссы будут необходимы, но они не должны пошатнуть основы наших политических убеждений", – заверил Кречмер.

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Ранее десятки политиков ХДС высказывались против альянса с партией Вагенкнехт, указывая в частности на ее пророссийскую позицию относительно полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме ХДС, ранее за начало коалиционных переговоров высказались Социал-демократическая партия и сам "Союз Сары Вагенкнехт".

Такое решение они приняли после нескольких раундов "ознакомительных переговоров", которые завершились на этой неделе заключением позиционного документа. В нем потенциальные партнеры по коалиции сформулировали сферы согласия, спорные вопросы и моменты, которые еще требуют дополнительного уточнения.

На земельных выборах в Саксонии 1 сентября Христианско-демократический союз стал сильнейшей партией с 31,9% голосов, опередив ультраправую "Альтернативу для Германии" (30,6%).

Поскольку ХДС категорически исключает альянс с "АдГ", только альянс ХДС, "ССВ" (11,8%) и социал-демократов (7,3%) может обеспечить потенциальной коалиции большинство.

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