Британія попередила Китай через допомогу РФ у війні проти України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї російським військам, які воюють проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Заява британського міністра пролунала на тлі рішення США запровадити санкції на китайські компанії, що виробляють зброю для РФ.

В ході візиту до Китаю Леммі заявив міністру закордонних справ Ван І, що Британія і Китай мають "спільну зацікавленість в європейському мирі та припиненні війни" в Україні.

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За його словами, китайські військові поставки до Росії "ризикують зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас допомагаючи підтримувати війну" проти України.

США неодноразово застерігали Китай від підтримки російської оборонної промисловості та запровадили сотні санкцій, спрямованих на обмеження можливостей Москви використовувати певні технології у військових цілях.

У вересні заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.