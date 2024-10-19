Британия предупредила Китай из-за помощи РФ в войне против Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми призвал Китай расследовать обвинения в поставках оружия российским войскам, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Заявление британского министра прозвучало на фоне решения США ввести санкции на китайские компании, производящие оружие для РФ.

В ходе визита в Китай Лемми заявил министру иностранных дел Ван И, что Великобритания и Китай имеют "общую заинтересованность в европейском мире и прекращении войны" в Украине.

Реклама:

По его словам, китайские военные поставки в Россию "рискуют навредить отношениям Китая с Европой, одновременно помогая поддерживать войну" против Украины.

США неоднократно предостерегали Китай от поддержки российской оборонной промышленности и ввели сотни санкций, направленных на ограничение возможностей Москвы использовать определенные технологии в военных целях.

В сентябре заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.