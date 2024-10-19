Утримуваних в Албанії мігрантів відправили назад до Італії після рішення суду

Судно італійської берегової охорони у суботу забрало мігрантів, яких утримують у центрах прийому в Албанії, щоб переправити їх до Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це сталось після того, як напередодні суд Рима визнав незаконним утримування частини шукачів притулку в центрах в Албанії.

Суд постановив, що 12 мігрантів, які перебувають у новому албанському центрі Гядер, повинні повернутися до Італії, оскільки країни їхнього походження – Єгипет і Бангладеш – не можуть вважатися безпечними.

Реклама:

У п'ятницю італійський уряд пообіцяв оскаржити судове рішення.

Мігранти були доставлені до Албанії на початку цього тижня кораблем ВМС Італії. Спочатку їх було 16, але четверо раніше були доставлені до Італії за станом здоров'я або через неповноліття.

До Албанії можуть бути відправлені лише мігранти зі списку з 22 країн, які Італія класифікувала як безпечні.

Єгипет і Бангладеш входять до цього списку, але нещодавнє рішення Європейського суду з цього питання унеможливило їх утримання в Албанії, заявив римський суд, додавши, що вони мають "право бути доставленими в Італію".

Виступаючи перед журналістами під час поїздки до Лівану, італійська прем’єрка Джорджія Мелоні назвала це рішення "упередженим" і заявила, що саме її уряд має визначати, які країни є безпечними, а які ні.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.