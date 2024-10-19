Удерживаемых в Албании мигрантов отправили обратно в Италию после решения суда

Судно итальянской береговой охраны в субботу забрало мигрантов, которых удерживают в центрах приема в Албании, чтобы переправить их в Италию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это произошло после того, как накануне суд Рима признал незаконным содержание части искателей убежища в центрах в Албании.

Суд постановил, что 12 мигрантов, находящихся в новом албанском центре Гядер, должны вернуться в Италию, поскольку страны их происхождения – Египет и Бангладеш – не могут считаться безопасными.

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В пятницу итальянское правительство пообещало обжаловать судебное решение.

Мигранты были доставлены в Албанию в начале этой недели кораблем ВМС Италии. Первоначально их было 16, но четверо ранее были доставлены в Италию по состоянию здоровья или из-за несовершеннолетия.

В Албанию могут быть отправлены только мигранты из списка из 22 стран, которые Италия классифицировала как безопасные.

Египет и Бангладеш входят в этот список, но недавнее решение Европейского суда по этому вопросу сделало невозможным их содержание в Албании, заявил римский суд, добавив, что они имеют "право быть доставленными в Италию".

Выступая перед журналистами во время поездки в Ливан, итальянский премьер Джорджия Мелони назвала это решение "предвзятым" и заявила, что именно ее правительство должно определять, какие страны являются безопасными, а какие нет.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.