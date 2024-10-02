В Литві кажуть, що для будівництва заводу Rheinmetall "ще є над чим працювати"
Литва вже провела необхідні підготовчі роботи для запланованого заводу з виробництва артилерійських боєприпасів Rheinmetall, але "ще є над чим працювати".
Про це заявила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, яку цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, деякі елементи щодо будівництва заводу є конфіденційними, оскільки вони пов'язані з комерційною таємницею.
"Є кілька речей – ми хочемо, щоб цей проєкт був максимально корисним для Литви в економічному плані і з точки зору національної безпеки. Попереду ще багато роботи, і багато що залежить від самої компанії", – зазначила міністерка.
Армонайте розповіла, що з Rheinmetall триває робота над конкретними механізмами фінансування.
Крім того, тривають переговори з Rheinmetall щодо виробництва боєприпасів, які відповідають потребам Литви.
"Це одна з ключових тем, тому що боєприпаси повинні бути адаптовані до потреб Литви. Я не можу коментувати детально, тому що це конфіденційна інформація", – сказала міністерка.
Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.
Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.