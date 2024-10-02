В Литві кажуть, що для будівництва заводу Rheinmetall "ще є над чим працювати"

Литва вже провела необхідні підготовчі роботи для запланованого заводу з виробництва артилерійських боєприпасів Rheinmetall, але "ще є над чим працювати".

Про це заявила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, яку цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, деякі елементи щодо будівництва заводу є конфіденційними, оскільки вони пов'язані з комерційною таємницею.

"Є кілька речей – ми хочемо, щоб цей проєкт був максимально корисним для Литви в економічному плані і з точки зору національної безпеки. Попереду ще багато роботи, і багато що залежить від самої компанії", – зазначила міністерка.

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Армонайте розповіла, що з Rheinmetall триває робота над конкретними механізмами фінансування.

Крім того, тривають переговори з Rheinmetall щодо виробництва боєприпасів, які відповідають потребам Литви.

"Це одна з ключових тем, тому що боєприпаси повинні бути адаптовані до потреб Литви. Я не можу коментувати детально, тому що це конфіденційна інформація", – сказала міністерка.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.