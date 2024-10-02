В Литве говорят, что для строительства завода Rheinmetall "еще есть над чем работать"
Литва уже провела необходимые подготовительные работы для запланированного завода по производству артиллерийских боеприпасов Rheinmetall, но "еще есть над чем работать".
Об этом заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которую цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".
По ее словам, некоторые элементы по строительству завода являются конфиденциальными, поскольку они связаны с коммерческой тайной.
"Есть несколько вещей – мы хотим, чтобы этот проект был максимально полезным для Литвы в экономическом плане и с точки зрения национальной безопасности. Впереди еще много работы, и многое зависит от самой компании", – отметила министр.
Армонайте рассказала, что с Rheinmetall продолжается работа над конкретными механизмами финансирования.
Кроме того, продолжаются переговоры с Rheinmetall по производству боеприпасов, которые отвечают потребностям Литвы.
"Это одна из ключевых тем, потому что боеприпасы должны быть адаптированы к потребностям Литвы. Я не могу комментировать подробно, потому что это конфиденциальная информация", – сказала министр.
Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.
Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.