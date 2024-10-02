ПАРЄ позбавила імунітету делегата з Польщі, який під слідством на батьківщині

Парламентська асамблея Ради Європи у середу, 2 жовтня, ухвалила позбавити імунітету польського делегата від "Права і справедливості" Марчина Романовського, проти якого в Польщі ведеться слідство.

Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

За позбавлення Романовського імунітету проголосували 85 делегатів ПАРЄ, проти висловились 23, ще троє утримались під час голосування.

Парламентарі розглянули подання генерального прокурора Польщі та встановили, що "немає достатніх підстав сумніватися у справжніх намірах обвинувачення" проти Романовського.

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"Імунітет надається не для особистої вигоди окремого члена Асамблеї, а для того, щоб гарантувати незалежність і цілісність Парламентської Асамблеї в цілому та її членів при виконанні ними своїх функцій", – заявили делегати.

У ПАРЄ висловили сподівання, що польська влада забезпечить "справедливе і неупереджене відправлення правосуддя" відповідно до національного законодавства та Європейської конвенції з прав людини.

Романовського затримували в липні цього року у Варшаві після того, як Сейм Польщі зняв з нього національний імунітет.

Він був заступником міністра юстиції Польщі з 2019 по 2023 рік, а також уповноваженим тодішнього глави Мін'юсту Збігнєва Зьобро у справах Фонду справедливості з 2018 року.

Розслідування стосується можливих зловживань у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Адвокат Романовського, Бартош Левандовський, наполягає, що його клієнта зараз не можна затримати: наразі він оскаржує законність затримання в липні, коли ще користувався імунітетом як делегата ПАРЄ.

У зв’язку з цим, за даними RMF FM, Національна прокуратура Польщі планує заново відкрити справу проти ексзаступника глави Мін’юсту.

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