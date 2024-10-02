ПАСЕ лишила иммунитета делегата из Польши, который под следствием на родине

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 2 октября, постановила лишить иммунитета польского делегата от "Права и справедливости" Марчина Романовского, против которого в Польше ведется следствие.

Об этом говорится в сообщении ПАСЕ, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

За лишение Романовского иммунитета проголосовали 85 делегатов ПАСЕ, против высказались 23, еще трое воздержались во время голосования.

Парламентарии рассмотрели представление генерального прокурора Польши и установили, что "нет достаточных оснований сомневаться в истинных намерениях обвинения" против Романовского.

Реклама:

"Иммунитет предоставляется не для личной выгоды отдельного члена Ассамблеи, а для того, чтобы гарантировать независимость и целостность Парламентской Ассамблеи в целом и ее членов при выполнении ими своих функций", – заявили делегаты.

В ПАСЕ выразили надежду, что польские власти обеспечат "справедливое и беспристрастное отправление правосудия" в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией по правам человека.

Романовского задерживали в июле этого года в Варшаве после того, как Сейм Польши снял с него национальный иммунитет.

Он был заместителем министра юстиции Польши с 2019 по 2023 год, а также уполномоченным тогдашнего главы Минюста Збигнева Зебро по делам Фонда справедливости с 2018 года.

Расследование касается возможных злоупотреблений в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции Польши.

Адвокат Романовского, Бартош Левандовский, настаивает, что его клиента сейчас нельзя задержать: сейчас он оспаривает законность задержания в июле, когда еще пользовался иммунитетом как делегата ПАСЕ.

В связи с этим, по данным RMF FM, Национальная прокуратура Польши планирует заново открыть дело против экс-заместителя главы Минюста.

Читайте больше о том, как новая власть Польши хочет наказать предшественников.