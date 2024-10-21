Рютте прокоментував інформацію про ймовірне відправлення військових КНДР на війну в Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувався із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем щодо повідомлень щодо можливої відправки військових КНДР для участі у російсько-українській війні.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Рютте обговорив із президентом Південної Кореї інформацію щодо ймовірної відправки північнокорейських військових на війну проти України.

"Відправка військ Північної Кореї воювати пліч-о-пліч з Росією в Україні означатиме значну ескалацію", – акцентував генсек НАТО.

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Вони також обговорили партнерство Сеула та НАТО, оборонно-промислову співпрацю та взаємопов'язану безпеку в Євроатлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах.

Нагадаємо, Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило в п'ятницю, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.

У суботу, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.