Трамп стверджує, що погрожував Путіну ударом по Москві і його "куполах"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що погрожував Владіміру Путіну ударом по Москві, якщо той вторгнеться в Україну.

Про це Трамп сказав у інтерв’ю The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Трамп у черговий раз повторив, що мав "прекрасні стосунки" з кремлівським правителем Владіміром Путіним і дуже добре з ним розумівся.

"Я сказав: "Владіміре, якщо ти підеш на Україну, я тебе так сильно вдарю, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо в центрі цієї довбаної Москви (in the middle of fricking Moscow)", – заявив Дональд Трамп, не уточнивши, за яких обставин та коли відбувалась така розмова між ним і Владіміром Путіним.

Реклама:

"Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору", – додав Трамп.

За його словами, Путін відповів йому: "Не може бути". На це Трамп відреагував: "Ще й як може".

"Я сказав: "Ти отримаєш сильний удар, і я знесу ці куполи прямо з твоєї голови (I’m going to take those domes right off your head). Бо знаєте, він живе під куполами", – додав Трамп.

Нещодавно Трамп поклав на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну взагалі сталось.

А раніше Трамп відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про телефонні дзвінки з Владіміром Путіним після того, як покинув Білий дім у 2021 році.

Про нібито розмови Трампа з Путіним після 2021 року написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на джерело в оточенні експрезидента.