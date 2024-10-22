У США пообіцяли оприлюднити дані про можливе залучення військ КНДР у війну в Україні

США вивчають повідомлення про можливе залучення північнокорейських військ у війну в Україні на боці РФ і обіцяють незабаром оприлюднити дані про це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ".

За його словами, США консультуються зі своїми союзниками і партнерами з приводу можливого залучення військ КНДР у війну проти України.

"Ми, безумовно, продовжуємо вивчати ці повідомлення, і ми спілкуємося з нашими союзниками й партнерами про те, що бачать вони", – сказав Кірбі.

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Він зазначив, що впродовж найближчих днів Сполучені Штати оприлюднять інформацію про це.

Водночас Кірбі підкреслив, що це знову вказує на те, в якому відчаї перебуває Путін, а також наскільки зростає рівень ізоляції навколо його режиму, що він змушений звертатися по допомогу в КНДР.

"Я думаю, це все демонструє й доводить, що Путін стає дедалі більш відчайдушним і більш ізольованим на світовій арені", – підкреслив представник Білого дому.

Він розповів, що останнім часом окупаційна армія РФ втрачає на полі бою понад 1,2 тисячі військових щодня вбитими й пораненими, що, за його словами, є історичною кількістю.

Нагадаємо, Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило минулої п'ятниці, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що якщо участь північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України підтвердиться, це засвідчить "рівень відчаю" Кремля.