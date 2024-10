В Грузии, вероятно, задержали чешско-британского журналиста, ехавшего освещать выборы

В аэропорту Тбилиси, вероятно, задержали чешско-британского журналиста-фрилансера Рэя Бейсли, который ехал освещать парламентские выборы.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

23 октября Бейсли опубликовал в своем X (Twitter) фото из самолета, отметив, что направляется в Тбилиси и в эту субботу "будет решаться история Грузии и региона". Вскоре он написал, что по прибытии ему отказали во въезде.

Hello Georgians, Journalists and Czechs. Today at 19:30 I was refused entry into the country of Georgia without reasoning or any further explanation this is unacceptable even the local border force doesn’t know why I wasn’t allowed entry. Anyone who can help please write to me. pic.twitter.com/4HGh3xY9ma

