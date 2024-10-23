В Грузии, вероятно, задержали чешско-британского журналиста, ехавшего освещать выборы

В аэропорту Тбилиси, вероятно, задержали чешско-британского журналиста-фрилансера Рэя Бейсли, который ехал освещать парламентские выборы.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

23 октября Бейсли опубликовал в своем X (Twitter) фото из самолета, отметив, что направляется в Тбилиси и в эту субботу "будет решаться история Грузии и региона". Вскоре он написал, что по прибытии ему отказали во въезде.

Hello Georgians, Journalists and Czechs. Today at 19:30 I was refused entry into the country of Georgia without reasoning or any further explanation this is unacceptable even the local border force doesn’t know why I wasn’t allowed entry. Anyone who can help please write to me. pic.twitter.com/4HGh3xY9ma Реклама: October 22, 2024

"Сегодня в 19:30 мне отказали во въезде в Грузию без всяких обоснований и объяснений. Это неприемлемо, даже местные пограничники не знают, почему мне не разрешают въезд", – написал он.

После того Бейсли не писал обновлений. Через некоторое время его девушка, украинка Мария Каплина написала в своем Instagram, что у него забрали все личные вещи (о чем он успел ей сообщить, а после того забрали и телефон), и с тех пор связи с ним нет. Она добавила, что сконтактировала с чешским посольством в Грузии и МИД, а также местными активистами и адвокатами. Ночью она опубликовала обновление, что Бейсли не на связи уже восемь часов.

Бейсли активно занимается грузинскими темами и активно освещал события во время протестов против скандального закона об "иноагентах".

В МВД Грузии пока не комментировали ситуацию.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября и рассматриваются как решающие для дальнейшего курса страны.

За несколько дней до голосования почетный председатель партии власти и ее первый номер в избирательном списке Бидзина Иванишвили повторил обещание запретить главные оппозиционные силы в случае получения конституционного большинства в новом парламенте.

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