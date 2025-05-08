США не будуть брати участь у створенні трибуналу для Путіна: у Польщі назвали це поступкою Кремлю

Сполучені Штати Америки призупинили свою участь у процесі створення трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. трибуналу для Путіна), і цей крок є однією з біля десяти поступок, які нова адміністрація США робить для Владіміра Путіна.

Таку оцінку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на питання журналістів у Варшаві, після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС, передає кореспондентка "Європейської правди".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав відмову США взяти участь у створенні трибуналу з покарання Владіміра Путіна поступкою Кремлю.

"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила Володимиру Путіну", – заявив Сікорський.

Він додав, що натомість "не побачив жодної поступки з боку Путіна".

"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок і почне заохочувати Владіміра Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули", – наголосив Сікорський.

Як раніше повідомила "Європейська правда", гголовна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала "останочне політичне схвалення" трибуналу для Путіна 9 травня в Україні.

Як відомо, група держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.

Генсек Ради Європи підтвердив, що організація готова до "швидкого запуску" трибуналу і закликає держави "продемонструвати політичну волю для забезпечення" його створення.