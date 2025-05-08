Глава МЗС Данії розповів про виклик посла США через "шпигунство" в Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час виклику глави посольства США 8 травня сказав про неприпустимість шпигунства між союзниками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

До МЗС Данії викликали тимчасового посла США Дженніфер Голдфрі після повідомлення видання The Wall Street Journal про те, що США мають намір посилити шпигунство в Гренландії.

Під час виклику глави посольства США також був присутній представник гренландського уряду.

За словами Расмуссена, було важливо дати зрозуміти, що Данія не дозволить шпигунством "вбивати клин" у відносини між собою та Гренландією.

"Ми є близьким союзником США, тому не можемо терпіти, якщо хтось починає шпигувати один за одним. Сьогодні це послання було передано в дуже чіткій формі", – сказав глава данського МЗС.

За його словами, американський посол "сприйняв це серйозно".

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Нещодавно президент США не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією. У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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