Понад 80% українців проголосували б за вступ України до ЄС і НАТО, якби такий референдум відбувся найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, яке було презентовано в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Опитування проводили 20-26 вересня. За його результатами у референдумі щодо вступу України до Європейського Союзу готовий взяти участь 81% українців.

За вступ проголосували б 88% тих, хто має намір узяти участь у такому референдумі, проти – 8%.

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Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних і за вступ проголосували б 86% тих, хто має намір узяти участь, проти – 10%.

За вступ до ЄС висловили намір голосувати 96% жителів заходу країни, які мають намір узяти участь у референдумі (проти ˗ 3%), 90% жителів центру (проти 5,5%), 81% жителів сходу (проти 13%) і 69% жителів півдня (проти 20%).

За вступ до НАТО висловили намір голосувати 95% жителів заходу України, які мають намір узяти участь у референдумі (проти ˗ 2%), 88,5% жителів центру (проти 8,5%), 78% жителів сходу (проти 16%) і 64% жителів півдня (проти 26%).

Відзначається зростання частки тих, хто проголосував би за вступ до ЄС і до НАТО. Зокрема, у листопаді-грудні 2021 років вступ до ЄС були готові підтримати 78% учасників такого референдуму, 18% проголосували б проти.

За вступ до НАТО тоді були готові проголосувати 70% респондентів, проти – 24,5%.

Дослідження проводили в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснює Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проведено в усіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2016 респондентів віком від 18 років.

За даними соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня, 84% опитаних українців підтримували вступ України до Європейського Союзу.

Торік у листопаді, за даними іншого опитування Центру Разумкова, 60,5% українців вважали, що Україна країна може вступити до Євросоюзу менш як за десять років.