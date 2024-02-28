Переважна більшість (84%) опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня та яке було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу, передає "Європейська правда".



Наголошується, що підтримка вступу до ЄС в Україні і далі зростає: у грудні 2022 року вона становила 79%.



Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022 року таких було 8%).



Вступ до ЄС підтримують 91% жителів західного макрорегіону, 86% – центрального, 78% жителів східного та 74,5% – південного.



Що молодші респонденти, то частіше вони підтримують вступ до ЄС – частка таких зростає з 80% у старшій (60 і більше років) групі до 89% серед тих, кому менше 30 років.



23% опитаних вважають, що Україна зможе вступити до ЄС протягом 1-3 років, 27% – протягом 3-5 років, 15% – протягом 5-10 років, 5% – протягом 10-20 років. 6% дотримуються думки, що Україна ніколи не зможе вступити до ЄС. Серед тих, хто не підтримує вступу до ЄС, 42% вважають, що Україна ніколи не зможе вступити до цього союзу, серед тих, хто підтримує вступ, так вважають лише 2%.



Більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до ЄС (87%), НАТО (77%), Ради Європи (67%), Міжнародного валютного фонду (62%), ООН (57%), Міжнародного комітету Червоного Хреста (54%), відносна більшість – до ОБСЄ (48,5%) і МАГАТЕ (45,5%). Переважає негативне ставлення до СНД (65% ставляться до нього негативно).



Опитування здійснено методом face-to-face серед 2000 повнолітніх респондентів на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії.

Раніше опитування засвідчило, що в цілому найбільш дружніми українці вважають Британію, США та Німеччину, але за сприйняттям як "однозначно дружніх" трійка лідерів інакша.

Сприйняття Польщі як "однозначно дружньої" країни, порівняно з червнем, обвалилося.