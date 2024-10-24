ЗМІ: Auchan після понад двох з половиною років війни продає "дочку" в Росії

Французький ритейлер Auchan після понад двох з половиною років повномасштабного вторгнення Росії в Україну нарешті продає свою дочірню компанію у країні-агресорі.

Про це стало відомо французькому виданню Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Від початку російського російсько-української великої війни ритейлер, що належить французькій родині Мюльє, вперто відмовлявся залишати Росію, на яку робив ставку протягом 20 років.

Офіційно у компанії пояснювали це тим, що не хочуть карати місцеве населення та місцевих працівників мережі. Насправді ж Росія була одним з її значних ринків.

Реклама:

Щойно стало зрозуміло, що для Auchan стає неможливим продовжувати працювати, дотримуючись усіх пакетів санкцій, накладених ЄС, сім'я Мюльє нарешті почала свій відступ з Росії, пише видання.

За його інформацією, група Auchan обрала двох потенційних покупців мережі, що охоплює 230 магазинів у Росії.

"На відміну від інших європейських дистриб'юторів, які є менш обережними, Auchan суворо дотримується санкцій, накладених на Росію. Він не інвестує і не залучає жодної копійки.

Це ставить його у дуже невигідне становище порівняно з місцевими ритейлерами, які належать російським олігархам і які нічого не можуть зробити зі своїми грошима, окрім як інвестувати їх у свою компанію", – пояснив представник компанії.

Тепер, коли два потенційні покупці обрані, перед групою постало завдання уникнути шляху інших груп, таких як Danone і Carslberg. Їхні російські активи, яких вони хотіли позбутися свого часу, були націоналізовані за одну ніч, оскільки потенційні покупці не мали схвалення Москви.

У 2022 році торгівельна мережа Auchan припинила інвестиції в РФ. Вона заявила, що перестане відкривати нові магазини та ремонтувати існуючі магазини.

На початку 2023 року розслідування показало, що російська "дочка" Auchan постачала товари російським військовим.