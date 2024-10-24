СМИ: Auchan после более двух с половиной лет войны продает "дочку" в России

Французский ритейлер Auchan после более двух с половиной лет полномасштабного вторжения России в Украину наконец продает свою дочернюю компанию в стране-агрессоре.

Об этом стало известно французскому изданию Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

С начала российской российско-украинской большой войны ритейлер, принадлежащий французской семье Мюлье, упорно отказывался покидать Россию, на которую делал ставку в течение 20 лет.

Официально в компании объясняли это тем, что не хотят наказывать местное население и местных работников сети. На самом деле Россия была одним из ее значительных рынков.

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Как только стало понятно, что для Auchan становится невозможным продолжать работать, соблюдая все пакеты санкций, наложенных ЕС, семья Мюлье наконец начала свое отступление из России, пишет издание.

По его информации, группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей сети, охватывающей 230 магазинов в России.

"В отличие от других европейских дистрибьюторов, которые являются менее осторожными, Auchan строго придерживается санкций, наложенных на Россию. Он не инвестирует и не привлекает ни копейки.

Это ставит его в очень невыгодное положение по сравнению с местными ритейлерами, которые принадлежат российским олигархам и которые ничего не могут сделать со своими деньгами, кроме как инвестировать их в свою компанию", – пояснил представитель компании.

Теперь, когда два потенциальных покупателя выбраны, перед группой встала задача избежать пути других групп, таких как Danone и Carslberg. Их российские активы, от которых они хотели избавиться в свое время, были национализированы за одну ночь, поскольку потенциальные покупатели не имели одобрения Москвы.

В 2022 году торговая сеть Auchan прекратила инвестиции в РФ. Она заявила, что перестанет открывать новые магазины и ремонтировать существующие магазины.

В начале 2023 года расследование показало, что российская "дочка" Auchan поставляла товары российским военным.