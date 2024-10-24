Прем'єр Вірменії та президент Азербайджану поговорили про мирний договір
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв провели зустріч на полях саміту БРІКС в російській Казані.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Арменпрес з посиланням на Департамент інформації та зв'язків із громадськістю апарату прем'єр-міністра Вірменії.
Як зазначено, лідери Вірменії та Азербайджану обговорили питання мирного договору, делімітації та демаркації кордону, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.
Після переговорів міністрам закордонних справ було доручено продовжити двосторонні переговори навколо договору "Про встановлення миру і міждержавних відносин" з метою його фіналізації в максимально короткі терміни і підписання.
Нагадаємо, з кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.
Наприкінці серпня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.
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