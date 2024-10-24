Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях саммита БРИКС в российской Казани.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Арменпрес со ссылкой на Департамент информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Как указано, лидеры Армении и Азербайджана обсудили вопросы мирного договора, делимитации и демаркации границы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После переговоров министрам иностранных дел было поручено продолжить двусторонние переговоры вокруг договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений" с целью его финализации в максимально короткие сроки и подписания.

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Напомним, с конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленных, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджана подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

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