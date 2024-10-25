В Ірландії оштрафували LinkedIn на понад 300 млн євро

Комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала соцмережу LinkedIn на 310 млн євро за неправомірне використання особистих даних користувачів для цільової реклами.

Про це повідомив ірландський суспільний мовник RTÉ, передає "Європейська правда".

Як розповів мовник, розслідування виявило порушення Загального регламенту захисту даних (GDPR), що стосується законності, справедливості та прозорості обробки даних.

Представник GDPR Де Хоган стверджує, що у всіх трьох частинах закону "були недоліки".

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"Наші висновки за GDPR полягають у тому, що жодна з трьох сфер – законність, справедливість і прозорість – не була дотримана, а в деяких сферах були виявлені серйозні недоліки", – зазначив він.

Розслідування було розпочато в серпні 2018 року після скарги, поданої французькою некомерційною організацією до Управління захисту даних Франції.

Остаточне рішення включає: три адміністративні штрафи на загальну суму 310 млн євро, догану для LinkedIn, а також наказ компанії привести обробку даних у відповідність до закону ЄС.

Нагадаємо, навесні цього року президентка Єврокомісії натякала на можливість заборони TikTok у ЄС.

У липні Суд ЄС відхилив позов компанії Bytedance, якій належить застосунок TikTok, проти рішення Єврокомісії визнати його платформою з особливим впливом за Законом про цифрові ринки.

А вже у жовтні повідомляли, що Єврокомісія звернулася до TikTok, YouTube та Snapchat із запитом щодо роботи їхніх алгоритмів рекомендацій контенту.