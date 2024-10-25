В Ирландии оштрафовали LinkedIn на более чем 300 млн евро

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала соцсеть LinkedIn на 310 млн евро за неправомерное использование личных данных пользователей для целевой рекламы.

Об этом сообщил ирландский общественный вещатель RTÉ, передает "Европейская правда".

Как рассказал вещатель, расследование выявило нарушение Общего регламента защиты данных (GDPR), касающегося законности, справедливости и прозрачности обработки данных.

Представитель GDPR Де Хоган утверждает, что во всех трех частях закона "были недостатки".

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"Наши выводы по GDPR заключаются в том, что ни одна из трех сфер – законность, справедливость и прозрачность – не была соблюдена, а в некоторых сферах были обнаружены серьезные недостатки", – отметил он.

Расследование было начато в августе 2018 года после жалобы, поданной французской некоммерческой организацией в Управление защиты данных Франции.

Окончательное решение включает: три административных штрафа на общую сумму 310 млн евро, выговор для LinkedIn, а также приказ компании привести обработку данных в соответствие с законом ЕС.

Напомним, весной этого года президент Еврокомиссии намекала на возможность запрета TikTok в ЕС.

В июле Суд ЕС отклонил иск компании Bytedance, которой принадлежит приложение TikTok, против решения Еврокомиссии признать его платформой с особым влиянием по Закону о цифровых рынках.

А уже в октябре сообщалось, что Еврокомиссия обратилась к TikTok, YouTube и Snapchat с запросом о работе их алгоритмов рекомендаций контента.