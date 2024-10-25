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У Росії заочно заарештували румунського журналіста за репортаж з Курщини, Румунія відреагувала

Новини — П'ятниця, 25 жовтня 2024, 08:51 — Марія Ємець

Російський суд у Курську ухвалив рішення про арешт румунського журналіста Мірчі Барбу за те, що він знімав репортаж із зони бойових дій в Курській області, в’їхавши туди з боку України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське Коммерсант.

24 жовтня Лєнінський районний суд Курська заочно заарештував Мірчу через звинувачення у незаконному перетині кордону Росії, з відрахуванням терміну від його потенційного затримання у Росії чи передачу Росії. РФ оголосила журналіста у внутрішній і міжнародний розшук. 

За звинуваченнями Мірчі Барбу загрожує до 5 позбавлення волі.

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Сам Барбу після новин про рішення зауважив, що коли два роки тому намагався отримати у Росії акредитацію для репортажу з російського боку, на його запит так і не відповіли.

У Росії відкрили подібні справи щодо щонайменш 14 журналістів, західних та українських, які знімали репортажі у прикордонному містечку Суджа. Раніше у жовтні заочно заарештували кореспондента CNN Ніка Волша. 

МЗС Румунії засудило справу проти Барбу та інших журналістів. "Криміналізація роботи незалежних ЗМІ – це спроба змусити мовчати правду. Висловлюємо солідарність з усіма журналістами, які зіткнулися з переслідуванням", – заявили у відомстві. 

Італія викликала посла Росії через справу проти італійської журналістки, що була із ЗСУ на Курщині.

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Війна з РФ Румунія Росія
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