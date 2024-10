У Росії заочно заарештували румунського журналіста за репортаж з Курщини, Румунія відреагувала

Російський суд у Курську ухвалив рішення про арешт румунського журналіста Мірчі Барбу за те, що він знімав репортаж із зони бойових дій в Курській області, в’їхавши туди з боку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське Коммерсант.

24 жовтня Лєнінський районний суд Курська заочно заарештував Мірчу через звинувачення у незаконному перетині кордону Росії, з відрахуванням терміну від його потенційного затримання у Росії чи передачу Росії. РФ оголосила журналіста у внутрішній і міжнародний розшук.

За звинуваченнями Мірчі Барбу загрожує до 5 позбавлення волі.

Сам Барбу після новин про рішення зауважив, що коли два роки тому намагався отримати у Росії акредитацію для репортажу з російського боку, на його запит так і не відповіли.

У Росії відкрили подібні справи щодо щонайменш 14 журналістів, західних та українських, які знімали репортажі у прикордонному містечку Суджа. Раніше у жовтні заочно заарештували кореспондента CNN Ніка Волша.

МЗС Румунії засудило справу проти Барбу та інших журналістів. "Криміналізація роботи незалежних ЗМІ – це спроба змусити мовчати правду. Висловлюємо солідарність з усіма журналістами, які зіткнулися з переслідуванням", – заявили у відомстві.

The arrest warrant issued by a Russian court for 🇷🇴 journalist @_mirceabarbu and other foreign journalists is a blatant attack on press freedom. Criminalizing independent media is an attempt to silence the truth. We stand in solidarity with all journalists facing persecution.